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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الوطني تحت 17 عامًا بالقميص الأبيض أمام جنوب أفريقيا

الاجتماع الفني
الاجتماع الفني
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انتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام جنوب أفريقيا، في افتتاح مشواره بكأس الأمم الأفريقية، وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض.

ويلتقي المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام منتخب جنوب أفريقيا في العاشرة مساء غد الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض، بينما يرتدي منتخب جنوب أفريقيا القميص الأصفر، الشورت الأخضر والجورب الأصفر.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، وعمر رواش المنسق الأمني.

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