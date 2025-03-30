تكريم حفظة القرآن الكريم في المسابقة الرمضانية بمركز شباب شبرا النملة.. صور

نظم مركز شباب شبرا النملة التابعة لإدارة طنطا أول بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم تزامناً مع احتفالات ليلة القدر.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور خالد الشرقاوي مدير عام إدارة الشباب والرياضه بطنطا أول.

وتم توزيع الجوائز المالية والعينية علي المتسابقين بحضور فتوح عاشور رئيس مجلس إدارة مركز الشباب و محمد عايد امين الصندوق والإعلامي إبراهيم سلامة وأعضاء مجلس الإدارة ومشايخ القرية والاهالي.

وتم توزيع الجوائز علي المتسابقين وحثهم علي الاستمرار في حفظ كتاب الله.

وتهدف تنفيذ المسابقات والندوات الدينية داخل مراكز الشباب الي غرس حفظ القرآن الكريم وتجويده لدى النشء، وقراءة السنة النبوية الشريفة، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين على أيدى متخصصين من الأزهر الشريف ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء وعلماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم واستكمالاً لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب جنباً إلى جنب مع تقديم البرامج الرياضية.

IMG-20250329-WA0127

IMG-20250329-WA0120

IMG-20250329-WA0136

IMG-20250329-WA0134

IMG-20250329-WA0136

IMG-20250329-WA0131

IMG-20250329-WA0126

IMG-20250329-WA0111