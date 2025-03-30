القاهرة الإخبارية: ارتقاء 25 شهيدًا وعشرات المصابين في أول أيام العيد بغزة

أفاد يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة غزة، بارتقاء 25 شهيدًا وعشرات المصابين في أول أيام العيد في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها ليست الحصيلة النهائية للمأساة التي يعيشها الفلسطينيون في أول أيام عيد الفطر، حيث أن الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني حصلا على تنسيق للدخول إلى منطقة البركسات في رفح من أجل البحث عن 9 من طواقم الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني الذين انقطعت بهم الاتصالات منذ ثمانية أيام.

وأضاف أبو كويك، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل قليل أعلن الدفاع المدني العثور على 5 جثامين من بينها جثماني طواقم عاملة في الدفاع المدني وشهيدين أيضا طواقم الهلال الأحمر وهذا يؤكد أن مصير التسعة المتبقين من المفقودين قد يكون مشابهًا لهؤلاء الذين عثر اليوم على جثامينهم، كون الاحتلال الاسرائيلي أبلغ المؤسسات الدولية أنه قتل كل من كان في سيارات الإسعاف بدعوى أنهم مسلحين يتبعون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأوضح، أنه رغم أن كل المؤشرات تؤكد أنهم ضمن الطواقم العاملة في الهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك جهاز الدفاع المدني الذين لبوا نداء المواطنين الذين نزحوا من منطقة تل السلطان فحاصرهم الاحتلال وقتل عددا منهم وفق شهادات الشهود وما عثر عليه من جثامين حتى هذه اللحظة.

وأكد، أنه قبل لحظات طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة وقد نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى مشفيي العودة بمخيم النصيرات ومشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلاح ليرتفع عدد الشهداء منذ صبيحة اليوم حتى هذه اللحظة إلى أكثر من 30 شهيدا بعضهم جرى انتشاله كما جرى في منطقة البركسات في رفح وآخرين قتلوا بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة لا سيما في مدينة خان يونس جنوب القطاع.