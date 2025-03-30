متبقيات المبيدات: فحص 1200 عينة وإصدار نتائج 1000 أخرى خلال أول يومين من عيد الفطر

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) بأنه نظراً لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للتصدير أو للسوق المحلي فإن المعمل مستمر في تأدية مهامه لاستلام العينات وتحليلها خلال العطلة الرسمية لعيد الفطر المبارك حيث قام المعمل باستقبال وفحص أكثر من 1200 عينة، وإصدار نتائج لأكثر من 1000 عينة خلال أول وثاني أيام الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك.

وأكدت “عبد اللاه” أن المعمل سوف يقوم بأداء مهامه طوال هذه العطلة وحتى انتهائها، كما سيتم انهاء أعمال الصيانات للأجهزة الرئيسية والمساعدة خلال هذه الأيام مما يساهم في استمرار عمل الأجهزة بذات الكفاءة ودون توقف.

ويأتي ذلك في ضوء قيام المعمل بأداء مهامه ودعم العملية التصديرية وتسريع الإجراءات ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد وذلك من خلال تواجد أطقم العمل المختلفة من باحثين وفنيين وإداريين كل في تخصصه وأشارت عبد اللاه إلى حرص إدارة المعمل على متابعة أنشطته الرئيسية من استقبال العينات وتحليلها أثناء الإجازات الرسمية باستمرار وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واستكمالاً لدور المعمل الهام في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

