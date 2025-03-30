عبد الرحمن رشدي يطرح "زي ما إحنا" من فيلم "سيكو سيكو"

طرح المطرب عبد الرحمن رشدي على "اليوتيوب" والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية بعنوان "زى ما إحنا" وهى الأغنية الدعائية، للفيلم السينمائى الجديد "سيكو سيكو" الذى يعرض فى موسم عيد الفطر 2025.

والأغنية من كلمات فلبينو، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاخ.



فيلم "سيكو سيكو" بطولة كلًا من عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

وتقول كلمات اغنية "زى ما احنا":بأدينا طببنا فميزان .. لاجل الصحاب كفه

وساعات يحن اللسان .. لقعده كدابين زفه

أتقل بلاش تشتري .. غير بعد كام لفة

دول باعو ملحك وعيشك .. من وأنت في اللفة

وهاجبلك الناهية .. الدنيا دي ماشية

بالذق والعافية .. لو سو أو صالح

عالسكه مش سالكة .. ملناش يابا مالكة

والطيبين فيها .. عارفينا ل مصالح

أحنا اللي فيها .. ولو معدش فيها حد

هنفضل أحنا زي ماحنا

لو التراب يقلب ياقوت .. ولا كلاب قلبت اسود

هنفضل احنا زي ماحنا

وزي ما أحنا ... أحنا

زي ما أحنا

شوفنا فيكو يا ناس عجايب .. ألاصيل مهزوز وخايب

وأحنا بنصدر وجايب .. فكل شبر وكل ارض

ماستورين بتوب الرجوله .. أحنا دور ويكون بطوله

جدعنه بدرجه أولي .. ومابينزلش عليها عرض

أحنا اللي فيها .. ولو معدش فيها حد

هنفضل احنا زي ماحنا

لو التراب يقلب ياقوت .. ولا الكلاب قلبت اسود

هنفضل أحنا زي ماأحنا

وزي ما أحنا ... أحنا".

https://youtu.be/UyCJZrw0B5Q?si=iHbx8fyCG1RbXj1B