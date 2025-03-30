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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش
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أعلن مانشستر سيتي عن تشكيلته الرسمية لمباراته ضد بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، التي ستقام اليوم، يتطلع الفريق لتحقيق انتصار آخر والتقدم في البطولة.

التشكيلة الأساسية:

حارس المرمى: إيدرسون 

الدفاع: روبن دياز، نيكولاس غفارديول ، مانويل أكاندجي ، كوسامو 

الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين ، إيلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا 

الهجوم: جوليان ألفاريز ، فيل فودين 

البدلاء:

أورتيغا مورينو، عمر مرموش، رياض محرز، جاك غريليش، جيريمي دوكو، ناثان آكي، ريس، لوييس، مكاتي

اللاعب عمر مرموش يتواجد على دكة البدلاء، ويأمل في تقديم أداء جيد إذا تم منحه فرصة المشاركة.

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