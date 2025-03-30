القس رفعت فكري يعزي البابا تواضروس في نياحة الأنبا باخوميوس

تقدم القس رفعت فكري سعيد، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، بخالص التعازي القلبية إلى صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في رحيل مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري.

وأعرب القس رفعت فكري عن حزنه لرحيل شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأحد أعمدتها المضيئة، طالبًا تعزيات الروح القدس لقداسة البابا وللكنيسة، ومتذكرًا مسيرة الراحل الحافلة بالعطاء والخدمة.