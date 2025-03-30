تفاصيل القبض على صاحب مطعم و5 عمال وزبون بعد مشاجرة بسبب كلب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب مطعم و5 عمال وزبون بعد مشاجرة بمصر الجديدة بسبب كلب.

وجاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بصحبته كلبان شرسان قام بإطلاقهما على عمال أحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وعقب ذلك قام وبصحبته آخرون بالتعدى على عمال المطعم وتكسير محتوياته وترويع العملاء.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ ٢٧ مارس الجارى حدثت مشاجرة بالمطعم بين طرف أول مالك المطعم و5 عمال بذات المطعم، طرف ثان أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم "مصاب بكسر وكدمات وجروح متفرقة") لعدم سماح الطرف الأول للأخير بالدخول للمطعم لشراء المأكولات وقت الإفطار "مصطحباً كلب".

حيث تطورت لتشابك الطرفين بالأيدى نتج عن ذلك إصابة الأخير وتم الفصل بين طرفيها بمعرفة قاطنى المنطقة ، وإنصرفوا دون تقديم أية بلاغات، وتم ضبط الطرفين ، وبمواجهتهم أيدوا ماسبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.