ads
الأحد 30 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل القبض على صاحب مطعم و5 عمال وزبون بعد مشاجرة بسبب كلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب مطعم  و5 عمال وزبون بعد مشاجرة بمصر الجديدة بسبب كلب.

وجاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بصحبته كلبان شرسان قام بإطلاقهما على عمال أحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وعقب ذلك قام وبصحبته آخرون بالتعدى على عمال المطعم وتكسير محتوياته وترويع العملاء.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ ٢٧ مارس  الجارى حدثت مشاجرة بالمطعم  بين طرف أول مالك المطعم و5 عمال بذات المطعم، طرف ثان أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم "مصاب بكسر وكدمات وجروح متفرقة") لعدم سماح الطرف الأول للأخير بالدخول للمطعم لشراء المأكولات وقت الإفطار "مصطحباً كلب".

حيث تطورت لتشابك الطرفين بالأيدى نتج عن ذلك إصابة الأخير وتم الفصل بين طرفيها بمعرفة قاطنى المنطقة ، وإنصرفوا دون تقديم أية بلاغات، وتم ضبط الطرفين ،  وبمواجهتهم أيدوا ماسبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صاحب مطعم بمصر الجديدة مقطع فيديو