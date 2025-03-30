نيكول سابا للجمهور: جاهزين للحلقة الأخيرة.. ورد طريف من عمرو محمود ياسين

شوقت النجمة نيكول سابا جمهورها للحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب" التي تعرض اليوم الأحد، بطولة ياسمين عبد العزيز وعدد كبير من النجوم بعد اشتعال الأحداث خلال الحلقة السابقة.

ونشرت نيكول صورة جديدة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها وكتبت:"جاهزين للحلقة الأخيرة".

ومن التعليقات الطريفة على منشور نيكول سابا تعليق مؤلف العمل عمرو محمود ياسين الذي كتب:"والله أنا ما خايف غير منك يعني ممكن إنت تكوني عملتي نهاية على مزاجك عادي وأنا مش دريان في البيت مافيا مافيا".

مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.