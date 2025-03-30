ads
الأحد 30 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نيكول سابا للجمهور: جاهزين للحلقة الأخيرة.. ورد طريف من عمرو محمود ياسين

نيكول سابا
نيكول سابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شوقت النجمة نيكول سابا جمهورها للحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب" التي تعرض اليوم الأحد، بطولة ياسمين عبد العزيز وعدد كبير من النجوم بعد اشتعال الأحداث خلال الحلقة السابقة.

ونشرت نيكول صورة جديدة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها وكتبت:"جاهزين للحلقة الأخيرة".

ومن التعليقات الطريفة على منشور نيكول سابا تعليق مؤلف العمل عمرو محمود ياسين الذي كتب:"والله أنا ما خايف غير منك يعني ممكن إنت تكوني عملتي نهاية على مزاجك عادي وأنا مش دريان في البيت مافيا مافيا".

مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

نيكول سابا وتقابل حبيب الحلقة الاخيرة مسلسل