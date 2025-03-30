بزعم توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار.. القبض على بائع عصير وسيدة لاحتيالهما على المواطنين برمسيس

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على بائع عصير وسيدة لاحتيالهما على المواطنيين بزعم توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بميدان رمسيس.

وجاء في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الباعة الجائلين بتوزيع مشروبات على المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وقت الإفطار بدعوى كونها مجانية، وعقب تناولها يطالبهم بسداد قيمتها بطريقة استفزازية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة سيدة، شخص "له معلومات جنائية - بائعين متجولين، وبمواجهتهما اعترفا باحتيالهما على المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.