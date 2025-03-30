الخطيب يعود من السعودية واجتماعات مكثفة لحسم موقف استكمال الدوري

عاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، بعد أداء مناسك العمرة.

وبدأ الخطيب مشاورات ومناقشات مع اللجنة القانونية بالنادي وأعضاء مجلس الإدارة لحسم نوقف الأهلي النهائي من استكمال الدوري الممتاز بعد أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تأجيل الموقف النهائي بشأن استكمال الدوري إلى ما بعد مباراتي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قرار جديد من الأهلي

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، خطوة جديدة في أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك بعد عقوبات رابطة الأندية المصرية ضد النادي.

وتقدم النادي الأهلي بمذكرتين إلى رابطة الأندية واللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد، عقب قرار اللجنة الأوليمبية باعتماد عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي أنه تقدم بمذكرة قانونية إلى رابطة الأندية المحترفة، يؤكد فيها صحة موقفه بخصوص مباراة القمة.

وأضاف البيان، أن الأهلي استعرض كافة المستندات التي تدعم تمسكه بقرار رابطة الأندية بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي.

كما أرسل الأهلي أيضًا، مذكرة أخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، للرد على البنود التي تضمنها بيانها الأخير بخصوص الأزمة.

الأولمبية تعتمد عقوبات الأهلي

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أيدت في وقت سابق قرار رابطة الأندية المصرية، اعتبار الأهلي خاسرًا 0-3، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بالدوري الممتاز في نهاية الموسم بسبب انسحابه من مواجهة الزمالك، التي كان مقررًا إقامتها يوم 11 مارس الجاري، على إستاد القاهرة، حيث اشترط تعيين حكام أجانب للمباراة.