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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

 استعدادات المتنزهات والحدائق ببني سويف للاحتفال بعيد الفطر

استعدادات المحافظة
استعدادات المحافظة للإحتفالات بعيد الفطر المبارك
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تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف" اليوم " عددا من الحدائق والمتنزهات العامة، للوقوف على جاهزيتها، لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025/1446،وذلك بحضور: علي يوسف رئيس المدينة ومسؤولى الحدائق والإشغالات.

وتفقد السكرتير العام المساعد  استعدادات الحدائق والمرافق العامة، حيث اطمان على  توافر كافة وسائل الراحة للزائرين، والتأكد من سلامة وصيانة ألعاب وملاهي الأطفال، حفاظا على سلامتهم، وقد شملت الجولة منطقة الكورنيش والممشى السياحي وحدائق عابدين وسعيد النجار والنيل وغيرها.

 ونوه السكرتير العام المساعد عن تكليفات المحافظ لرؤساء المدن ومسؤولى مشروعات النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها وتوفير كافة الخدمات،موجها بالمتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون.

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