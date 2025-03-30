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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحوثيون يشنون هجومًا على مطار بن جوريون الإسرائيلي

صاروخ
صاروخ
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قالت جماعة الحوثي في ​​اليمن، اليوم الأحد، إنها أطلقت صاروخا باليستيا على مطار بن جوريون في إسرائيل، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن.

وتوعد المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان بـ"مواصلة العمليات ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار".

وأضاف أن "العشرات من الغارات اليومية لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية".

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