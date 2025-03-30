نتنياهو: نعمل على تنفيذ الخطة الأمريكية لتسهيل تهجير الفلسطينيين

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بزيادة الضغط على حركة حماس، مع مواصلة المحادثات لتأمين إطلاق سراح الرهائن والعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "للهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة.



ورفض نتنياهو التأكيدات بأن إسرائيل، التي استأنفت قصف غزة بعد هدنة استمرت شهرين وأعادت قواتها إلى القطاع، لا تتفاوض.



وقال: "نُجري هذه العملية تحت نيران العدو، ولذلك فهي فعّالة أيضًا. نلاحظ فجأةً تصدعات".



وأعلنت حركة حماس يوم السبت موافقتها على اقتراح قالت مصادر أمنية إنه يتضمن إطلاق سراح خمسة رهائن إسرائيليين أسبوعيا، لكن الحركة استبعدت إلقاء سلاحها كما طالبت إسرائيل.



في يوم الأحد، أول أيام عيد الفطر، أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصًا، بينهم أطفال، في غارات إسرائيلية.



وأضافت السلطات أن تسعة أشخاص قُتلوا في خيمة واحدة بمدينة خان يونس جنوب القطاع.