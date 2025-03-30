الكنيسة الكاثوليكية تشارك في صلاة جنازة نيافة الأنبا باخوميوس

في لحظة من التأمل والاحترام، شاركت الكنيسة الكاثوليكية في صلاة جنازة الأنبا باخوميوس، الذي وافته المنية منذ قليل، حيث تمثل في هذه الصلاة الأب البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكاثوليك، إلى جانب الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة، و المطران جورج شيحان مطران المارونيين في مصر.



وقد جاء حضور الكنيسة الكاثوليكية في هذه المناسبة تأكيداً على روح الأخوة والمحبة التي تجمع الكنائس المختلفة في مصر، وحرصها على مشاركة أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في لحظات الحزن والوفاء لذكرى الأب الروحي الراحل.



هذا وقد تميزت الصلاة بجو من التأمل والصلاة، حيث توافد عدد من رجال الدين والشعب المسيحي ليعبروا عن محبتهم وتقديرهم للراحل العظيم.