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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العثور على جثث ستة مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني مفقودين في رفح

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها عثرت، اليوم الأحد، على جثث ستة مسعفين من أفرادها كانوا مفقودين منذ ثمانية أيام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 

وقالت الجمعية في بيان لها، إنه تم العثور أيضاً على جثث أربعة من عناصر الدفاع المدني وجثة أخرى لموظف في الأمم المتحدة.

وأضافت إن فرقها برفقة أعضاء من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والصليب الأحمر والدفاع المدني في غزة نفذت عمليات بحث في منطقة تل السلطان في رفح اليوم الأحد.

وتابعت إن "عدد الجثث التي تم انتشالها ارتفع إلى 11 حتى الآن، بينهم ستة من فرق الإسعاف والطوارئ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وأربعة من عناصر الدفاع المدني، وموظف من الأمم المتحدة".

وقبل أسبوع، فقد الهلال الأحمر الاتصال بتسعة مسعفين كانوا يستجيبون لنداء طوارئ بعد غارة جوية إسرائيلية في منطقة الحشاشين في المدينة.

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