جولة لمحافظ الشرقية بالمنشآت الصحية بمركزي ديرب نجم والزقازيق

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولة مفاجئة بمستشفيات ديرب نجم المركزي والأمراض الصدرية والحميات والجهاز الهضمي والكبد بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل داخل مستشفي ديرب نجم المركزي وتفقد قسم الإستقبال والطوارئ وغرفة رسم القلب وملاحظة الرجال، واطمأن على الحالات الصحية للمرضى والتقى بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لذويهم متمنياً لهم الشفاء العاجل.

حرص المحافظ على تفقد الصيدلية بقسم الاستقبال والطوارئ واستفسر من الصيادلة عن مدي توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بصورة كافية خاصة خلال فترة أجازة عيد الفطر المباررك ، مشدداً على ضرورة التأكد من حفظها بطريقة آمنه مع إجراء المراجعة الدورية لتواريخ الصلاحية المدون عليها حفاظاً على سلامة المرضى.

كما تفقد المحافظ قسم الرعاية المركزة للأطفال والذي يضم 16 سرير عناية ، ووحدة الإفاقة، ليشدد المحافظ على مدير إدارة المستشفى باستمرار إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة حفاظاً على أرواح المرضى.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمستشفى ديرب نجم لمركزي بمعاينة قطعة أرض فضاء على مساحة 1150 مترا ملحقة بالمستشفى لإقامة مبنى جديد عليها ليُساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى والمترددين على المستشفى.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير العمل بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق وتفقد قسم الأطفال بقوة 5 أسره ، واطمأن على الحالات المرضية بالقسم ، مشدداً على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى لحين تماثلهم للشفاء.

حرص المحافظ على متابعة الحالة الصحية للمرضي بقسم العناية المركزة بقوة 14 سريرا والعناية المتوسطة بقوة 16 سريرا ، وكذلك قسم الصيدلية الداخلي على نفقة الدولة، واطمأن علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي ورفع المعاناة عن كاهل المرضى وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.

اختتم المحافظ جولته بتفقد الأقسام الطبية بمستشفي الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالزقازيق واطلع على سجل الحالة الصحية لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى بعناية نزيف الجهاز الهضمي وعناية الكبد وتعرف على الإجراءات المتبعة في التعامل معهم ، مؤكداً على ضرورة توفير العلاج اللازم لهم.

أكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد الأطباء وأطقم التمريض وإلتزامهم بالنوبتجيات المحددة خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وشعبان ابو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ، وأحمد ضاحي رئيس حي أول، والدكتور محمد يوسف مدير مستشفي ديرب نجم المركزي والدكتور حمدي فندور مدير مستشقي الأمراض الصدرية ، والدكتور أحمد ثابت مدير مستشفي الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالزقازيق.