الخدمات البيطرية تكثف جهودها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى خلال شهر مارس ٢٠٢٥، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وحماية الثروة الحيوانية وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطن المصري.



أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم:

شملت الاستعدادات متابعة حالة المجازر في مختلف المحافظات، والبالغ عددها ٤٩١ مجزرًا للحيوانات و٣٣٨ مجزرًا للدواجن، مع دعمها بالأطباء البيطريين والتأكيد على أعمال الصيانة والنظافة، وتأمين الأختام والمستلزمات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين سير العمل بكفاءة.

وخلال شهر مارس فقط، بلغت أعداد مذبوحات الحيوانات ١٦١٬٢٢١ ذبيحة، ومذبوحات الدواجن ٧٬٤٧٢٬٧١٩ طائرًا، تحت إشراف بيطري متكامل.

وفيما يخص التفتيش على الأسواق، نفذت الهيئة حملات مكثفة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، وكذلك على الثلاجات ومصانع المصنعات الغذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم تحرير ٨٩٢ محضرًا، وضبط أكثر من ٨٥ ألف كجم من اللحوم والدواجن والأسماك المخالفة، ما بين غير صالحة وتحت الفحص.



التفتيش على مراكز بيع الأدوية البيطرية والعيادات:

وفي إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط منظومة تداول الأدوية البيطرية، شنت مديريات الطب البيطري بالمحافظات حملات تفتيشية موسعة خلال شهر مارس ٢٠٢٥، شملت التفتيش على ٣٠٣ مركزًا، وتم ضبط ٦٥ مركزًا مخالفًا، تنوعت مخالفاتهم بين العمل بدون ترخيص وتداول أدوية بيطرية محظورة.

كما تم استصدار ٢١ قرارًا إداريًا لإغلاق ٣٦ منشأة بيطرية مخالفة في عدد من المحافظات شملت: القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الفيوم – القاهرة – الإسماعيلية – الأقصر – أسيوط – المنيا.

وتم تحرير ١٢ محضرًا إداريًا في محافظات: القليوبية – القاهرة – بني سويف – الإسماعيلية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد ١٧ مركزًا بيطريًا مخالفًا في محافظات: الغربية – بني سويف – الأقصر – الفيوم، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بعد دراسة الحالة الأمنية من الجهات المعنية.

أهداف الحملة:

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على:

• حماية صحة المواطن المصري.

• ضمان سلامة اللحوم ومنتجاتها خلال المواسم.

• ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الحيوانية.

• مواجهة تداول الأدوية البيطرية غير المرخصة أو غير المطابقة للمواصفات.

• تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لاستراتيجية الدولة ومفهوم "الصحة الواحدة"، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء.

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