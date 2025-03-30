استعدادات مكثفة بالمراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر بأسوان

يواصل رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحويل تعليمات محافظ أسوان لواقع ملموس، مع المرور اليومى أثناء فترة أجازة العيد لرصد أى مخالفات لإزالتها فى المهد.

إستعدادات مكثفة بالمراكز والمدن لإستقبال عيد الفطر بأسوان

جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع حالات طارئة

وهو الذى يتكامل مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال لتكون على أتم جاهزية للتعامل مع أى حالات طارئة.

ومتابعة المخابز البلدية المحددة للتشغيل خلال أيام العيد للوقوف على توافر الكميات اللازمة من الدقيق بها ، مع قيام اللجان المشتركة بالحملات التفتيشية على الأسواق والمعارض للإطمئنان على توفير السلع الغذائية بها بالأسعار المناسبة دون مغالاة.

بالإضافة إلى قيام اللجان المختصة بالمرور على المراسى والعائمات بأنواعها لمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد ، فضلاً عن قيام شرطة المسطحات لمنع السباحة فى المناطق التى تمثل خطورة لما تحتويه من أعماق ودوامات بطول نهر النيل، وليساهم كل ذلك فى إضفاء الأجواء الإحتفالية والسعادة المبهجة أمام المواطن الأسوانى ليستمتع بفرحة عيد الفطر بالشكل المطلوب.

يأتي ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى بتكثيف الجهود من أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات و الإشغالات، وتجهيز وتمهيد ورش المياه بالطرق المؤدية إلى دور العبادة من المساجد والساحات بواقع 890 مسجد و 53 ساحة بالمناطق والأحياء السكنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لأداء المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك .

فضلاً عن رفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وغسيل المشايات ونظافتها وتهذيب ورى الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء لتكون متنفس حيوى وجمالى أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية خلال أيام العيد ، علاوة على مراجعة أعمدة الإنارة وتغطية الأسلاك المكشوفة لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

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