مكافحة الآفات: متابعة مستمرة للمحاصيل الإستيراتيجية ولجان طوارئ خلال العيد

شكل أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بوزارة الزراعة، لجان طوارئ على مستوى الإدارات التابعة لها وإدارات المناطق الست لتلقي أي شكوى للمزارعين ومراقبة أي حالة طارئة للآفات الزراعية خصوصاً لجان مراقبة الجراد الصحراوي في المناطق الحدودية جنوب شرق محافظة البحر الأحمر وجنوب غرب محافظة أسوان ومحافظة الوادي الجديد وأيضاً محافظة مرسى مطروح.

وأكد “رزق” أن الإدارة في جاهزية لمراقبة أي آفات زراعية أخرى داخل الوادي لزراعات القمح والبنجر وحدائق الفاكهة وأيضا الزراعات المبكرة للمحاصيل الصيفية من القطن والذرة، ورجال الإدارة على استعداد للتحرك في أي وقت حال وجود شكوى او أي حالة طارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح أنه يتم متابعة أعمال اللجان أول بأول ويأتي ذلك من خلال الحرص الدائم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على الحفاظ على الحاصلات الزراعية المختلفة التي قد تسبب الآفات خسائر بها تصل الى اكثر من 40% في حال عدم مكافحتها وحرصاً على مصلحة المزارعين حيث ان الحفاظ على الإنتاج ينتج عنه دخول مناسبة لهم خصوصا لصغار المزارعين.

والجدير بالذكر أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات قد تابعت منظومة مكافحة الآفات خلال شهر مارس حيث قامت الإدارة بمتابعة اعمال المكافحة حيث تم علاج 1254 فدانا من محاصيل الخضر و1524 فدانا من بساتين الفاكهة و9880 نخلة ضد سوسة النخيل الحمراء، كما تم علاج 60216 فدانا من المحاصيل الحقلية الاقتصادية المختلفة ضد مختلف الآفات.