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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط صيدلية تطمس الأسعار الرسمية لعبوات الأدوية بالفيوم

المضبوطات
المضبوطات
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة قبل عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وقال سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري 2025 ، من ضبط  صيدلية يقوم مدير الصيدلية بطمس الأسعار الرسمية من على علب الأدوية لبيعها بأسعار أعلى من سعرها الرسمى، وجرى تحرير 69 عبوة ادوية، وتحرير محضر بمعرفة هيئة الدواء المصرية.

وخلال الحملة تم ضبط ٤٨٠ كيلو دقيق بلدى مدعم خاص بالمستودعات الأهلية قبل بيعة بالسوق السوداء، و  6 شكائر دقيق بلدي بإجمالي 300 كجم - 7 شكارة  دقيق مخابز ، وخلال المرور على محلات الرنجة والاسماك الممملحة تم ضبط ١٥ كيلو جرام رنجة فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الادمي  - 110 كجم أسماك منتهية الصلاحية - 11 كجم اسماك رنجة منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 35 محضرا للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين  كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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