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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمة بدهس شاب والتسبب في وفاته بالنزهة

ارشيفيه
ارشيفيه
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جدد قاضي المعارضات حبس سيدة لقيامها بالإصطدام بشاب مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته بالنزهة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

 تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة  اخطارا من أحد المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، توفى متأثراً بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإضطراب بدرجة الوعى، إثر إصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة القسم ولاذ قائدها بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها مقيمة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وعللت هروبها خوفاً من تعدى الأهالى عليها.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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