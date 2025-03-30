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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين ضبطا بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في المرج

ارشيفيه
ارشيفيه
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جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين ضبطا بحوزتهما على 3 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار بدائرة قسم شرطة المرج، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرح بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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