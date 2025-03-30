الزراعة: غرفة عمليات مركزية لحماية الأراضي خلال إجازة عيد الفطر المبارك

قال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة وغرف عمليات فرعية في إدارات حماية الأراضي بالمحافظات بالتعاون مع مديري مديريات الزراعة بالإضافة إلى إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنع اي تعديات والازالة الفورية في المهد بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية في الشرطة والمحليات وعودة الأرض لطبيعتها الزراعية.

وأكد "راشد" على استمرار مرور مهندسي الإدارة علي محافظات الجمهورية مناشدا المواطنين عدم التعدي على الأراضى الزراعية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون مؤكدا أن الدولة تتعامل بكل حزم للحفاظ على الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى انه تم تنفيذ حالات ازالة فورية في بعض محافظات الجمهورية اليوم وإعادة الارض للزراعة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

1000186812

1000186814

1000186818