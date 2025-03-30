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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد تنفيذ 9 وقائع.. حبس لص المساكن بمدينة نصر

المتهم وعملائه
المتهم وعملائه
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أمرت النيابة المختصة، بحبس مسجل خطر بعد سرقته 9 شقق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وكذا حبس اثنين من عملائه سيئ النية 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.


تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لممارسته نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن والشركات بأسلوب "كسر الكالون"، وبمواجهته اعترف بإرتكابه 9 وقائع سرقات بذات الأسلوب.

وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائه سيئى النية (عاملان) تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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