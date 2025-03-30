القبض على المتهمين باحتجاز طالب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي 3 فتيات وشابين المتهمين باحتجاز طالب وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة وتصويره في أوضاع مخلة بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من طالب يفيد بتعرضه للاحتجاز وسرقة مبالغ مالية وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وتصويره في أوضاع مخلة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، واضاف المبلغ بأنه تعرف على فتاة واتفقا على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وعند توجهه للشقة المتفق عليها فوجئ بوجود باقي المتهمين وقاموا بسرقته وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة وتصويره في أوضاع مخلة.

وبعمل التحريات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الجناة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.