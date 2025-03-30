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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أوكرانيا.. زيلينسكي يستعد للترشح على منصب الرئيس لولاية ثانية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلا عن مصدر مقرب من الرئاسة الأوكرانية، بأن هناك استعدادات جدية جارية لترشح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لولاية ثانية.
على صعيد منفصل، أكد الرئيس الأوكراني، إنه لا يمكن غض الطرف عن الهجمات الروسية المكثفة بالمسيرات يوميا ونتوقع ردا قويا من الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدًا أن بلاده ستواصل عملها لمحاولة منع القوات الروسية من دخول أراضي منطقتي سومي وخاركيف.

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