نائب المحافظ تتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء إمبابة والوراق.. صور

قامت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بجولة ميدانية لمتابعة حالة النظافة بعدد من النقاط، وجاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بالوجود الميداني ومتابعة حالة النظافة والإشغالات والطرق استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشملت الجولة المرور على شارع السودان، وترعة السواحل، وعزيز عزت، وشارع المحطة، وشارع النيل، وشارع الوحدة، وملف السيما، ومستشفى الوراق، وشارع القومية، والبوهي، وشارع الأقصر، وبشتيل، وحسين مهران، وأحمد عرابي. وخلال الجولة، تم استدعاء الفرق المختصة، وشددت النائبة على ضرورة إحلال وتجديد صناديق القمامة القديمة، وعدم مغادرة أي صندوق إلا بوجود بديل مناسب.

وفي نفس السياق، أكدت نائب المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتعامل الفوري مع أي إشغالات تعوق الحركة المرورية، مشددة على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء.

كما تفقدت نائب المحافظ أقسام الاستقبال والحضّانات والعناية المركزة للأطفال بمستشفى الوراق العام، حيث تابعت مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ووجهت بضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة في الخدمة الطبية.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة السيد أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل و رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية و أشرف بكر رئيس حي إمبابة.