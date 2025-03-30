استعدادات مكثفة لاستقبال المصلين والمترددين في 370 مركز شباب وناديا بالدقهلية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن الإنتهاء من الاستعدادات بمختلف الإدارات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والمترددين على مراكز الشباب بالمحافظة لعام 2025، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مديرية أوقاف الدقهلية.

فيما تم تحديد 370 مركز شباب وناديا في مختلف مدن وقرى المحافظة لاستقبال المصلين والمترددين على مراكز الشباب بالمحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف. ووجه وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين مجاناً طوال أيام العيد.

جاء ذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ومديرية الأوقاف، تم اختيار عدد من المراكز لأستقبال المصلين، والمترددين وتفعيل مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتشمل الاستعدادات تجهيز الملاعب ليلة العيد، مع مشاركة فرق المتطوعين من مشروع "شباب يدير شباب - YLY" وأندية التطوع، لضمان تنظيم دخول آلاف المصلين بسلاسة.

كما سيتم توفير الألعاب الترفيهية والهدايا لإضفاء أجواء البهجة على الأطفال، حيث تستمر الفعاليات الترفيهية على مدار أيام العيد.

كما ستشمل فعاليات العيد أيضاً تنظيم يوم ترفيهي لأهالي القرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، بهدف إدخال الفرحة والسرور على الجميع.

وسيتم إتاحة جميع إمكانيات المراكز للجمهور، مع تقديم أنشطة متنوعة تشمل الألعاب الرياضية، والملاهي، وحمامات السباحة، وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

وتأتي مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، وعدم اقتصارها على الأنشطة الرياضية فقط، بل توسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات الثقافية والترفيهية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة ودعم رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة.