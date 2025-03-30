أفضل أماكن الفسح والخروج في مصر بأسعار مناسبة لكل الأفراد والعائلات

بشرى سارة تنتظر المواطنين نهاية هذا الأسبوع فهم على موعد مع إجازة رسمية طويلة تصل في مجملها إلى 4 أيام، وتكون مناسبة لجميع الأسر لقضاء وقت ممتع معا طبقا للإجازة التي قررتها الحكومة.

ولذلك سنعرض عليكم أفضل أماكن الفسحة والخروج فى مصر، و التي تناسب الأفراد و العائلات و تمنحهم خروجة مميزة.

تمتلك مدينة القاهرة الكثير من المعالم السياحية الدينية و الأثرية على حد سواء وهي أماكن مميزة للغاية يمكن قضاء بعض الوقت الممتع بها، والتي تتمثل فى الآتي:

1ـ قلعة صلاح الدين الأيوبي

تعد قلعة صلاح الدين الأيوبي واحدة من افضل اماكن الفسحة في القاهرة، وهي واحدة من أهم المعالم الأثرية بالقاهرة، كما تعد من الأماكن الحربية الشاهدة على تاريخ مصر القديم والتى تمتلك القلعة الكثير من المعالم الهامة، و من أهمها بئر يوسف و الكثير من المتاحف مثل متحف الجوهرة و متحف الشرطة و غيرها.

2. جزيرة المعادي

تعد جزيرة المعادي واحدة من أجمل أماكن الخروج في القاهرة على النيل، و هي من أفضل الجزر التي يمكنك زيارتها للفسحة و الخروج مع العائلة، وتقع جزيرة المعادي في منطقة المعادي على النيل مباشرة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا بالقاهرة لمن يبحث عن اماكن حلوة للخروج، كما تحتوي الجزيرة على الكثير من البحيرات الصناعية إلى جانب الجسور الخشبية المعلقة، والأهم من ذلك هو الاطلالة المميزة على نهر النيل، ويمكن قضاء وقت ممتع بالجزيرة، وذلك بفضل المرافق الجيدة بالمكان مثل المطاعم و الكافيهات التي توجد في مدخلها، كما يمكنك ايضًا التجول بها سيرًا على الأقدام أو من خلال الحنطور، أو القيام بجولة عن طريق المراكب النيلية، مما يوفر لك رحلة مميزة في هذا المكان الساحر.

3.القناطر الخيرية

تعد منطقة القناطر الخيرية واحدة من أشهر و أفضل أماكن الفسحة والخروج بالقاهرة إذ تمتلك تلك المنطقة مجموعة كبيرة من الحدائق و المنتزهات الخاصة كما تمتلك المنطقة متحف الري الذي كان يعتمد عليه القدماء المصريين في ري الأراضي بالإضافة إلى ذلك تضم الجزيرة المجسمات الخاصة بالسد العالي من حيث الأنشطة يمكنك الاستمتاع بوقتك خلال التواجد في القناطر الخيرية من خلال ركوب الدراجات و ركوب الخيل.

4.شارع المعز لدين الله الفاطمي

يعتبر الشارع أيقونة الشوارع التاريخية في مصر، و هو واحد من أفضل الأماكن التي تستحق الزيارة في مصر على الإطلاق ويحتوي شارع المعز لدين الله الفاطمي على الكثير من المعالم السياحية القديمة خاصة تلك المعالم الخاصة بالعهد الفاطمي و عهد المماليك و حتى عهد محمد على باشا، و من أهم الآثار التي توجد في منطقة المعز هي باب الفتوح ، و سور القاهرة، أما الأجمل من ذلك هو النمط المعماري الاسلامي للشارع.

5.برج القاهرة

يمنح برج القاهرة زواره إطلالة ساحرة على الأماكن السياحية في القاهرة ونهر النيل الساحر و قد تم تصميمه على شكل زهرة اللوتس الزهرة الأكثر شهرة في عهد القدماء المصريين ويتكون برج القاهره من 60 طابقًا و يتضمن الطابق الأخيرة المطعم الدوار الذي يمنح ضيوفه اطلالة بـ 360 درجة على القاهرة إذ يُكمل المطعم دورة كاملة على معالم القاهرة كل ساعة.

6.حديقة الأندلس

حديقة الأندلس هي واحدة من أفضل أماكن للخروج في مصر خاصة للأشخاص و العائلات التي تبحث عن جلسات و أماكن هادئة للخروج القاهرة وتعد حديقة اندلس القاهرة من بين أقدم الحدائق في عاصمة مصر، فقد تم إنشاؤها خلال عام 1935 كما تحتوي الحديقة على قسمين القسم الأول يحتوي على النافورة المصممة على الطراز العربي الأندلسي وهو قسم يحتوي على مدرجات تم تزيينها بالرخام .

7. حديقة الأسماك وهى واحدة من أجمل وأشهر حدائق مصر و افضل اماكن الفسحه في مصر بشكل عام والقاهرة بشكل خاص.

8.حديقة الأسماك وهى من الاماكن التي تصلح للخروج لجميع الفئات من الكبار و الصغار نظرًا لتنوع الأنشطة بالحديقة والتى تم انشاء هذه الحديقه العريقة عام 1867 وتحديدًا خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل، و قد تم تصميم الحديقة على شكل جبلاية، و هي حديقة مثالية لكل من يريد الخروج في أماكن هادئة في القاهرة.

9.المراكب النيلية

على الرغم من بساطة الأمر إلا أنها تعتبر من أفضل الرحلات التي يمكنك القيام بها على الإطلاق وتظل رحلات النيل من الخيارات المميزة للخروج وهي تناسب العوائل بشكل كبير ويمكن استقلال المركب من أي مرسى لمراكب النيل في القاهرة و يتم الأمر من خلال الاتفاق مع صاحب المركب سواء كان الهدف التجول في النيل او الانتقال من مكان إلى آخر.

ما يميز تلك النوعية من الخروجات و الفسح هو الأسعار القليلة بالمقارنة بأنواع الفسح الأخرى التي قد تتطلب الكثير من الأموال علاوة على ذلك يمكنك رؤية الكثير من معالم القاهرة على ضفاف النيل مثل برج مدينة القاهرة و بعض المباني الهامة خلال تلك الرحلة ، هذا بالطبع الى جانب جمال الأتوبيس النهري خصوصًا في الليل.

10.حديقة الفسطاط

إن كنت بحاجة إلى قضاء وقتًا ممتعًا خلال زيارة القاهرة ويمكنك زيارة حديقة الفسطاط والتي تقع تحديدًا في منطقة مصر القديمة بالقاهرة فهي واحدة من أجمل و أفضل أماكن الفسحه بمصر وتتميز الحديقة بمساحتها الكبيرة و هي تحتوي على الكثير من المناطق الخضراء بالإضافة إلى الزهور الجميلة كما يتوفر بالحديقة أيضا الكثير من الألعاب الخاصة بالأطفال، وهو ما يجلعها الخيار الأفضل بين الحدائق المخصصة للعائلات و الأطفال الصغار.

11.حديقة أدرينالين بارك

أدرينالين بارك واحدة من بين أفضل الحدائق التي تناسب الشباب إلى حد كبير فهي تمتلك مقومات كبيرة قادرة على تخليصك من الملل و تغيير الحالة المزاجية الخاصة بك وبعد الدخول تستطيع ممارسة العديد من الألعاب و التي تتمثل في العاب الأكشن و غيرها من الألعاب.