محافظ الأقصر يعلن استمرار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي خلال إجازة عيد الفطر

وجه المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات في المهد طوال إجازة عيد الفطر المبارك ومنع أي تعديات.

حملات الإزالة

وشدد محافظ الأقصر، على اليقظة التامة والتصدي بحزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة العيد، سواء بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.

انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات

وكان المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، قد أعلن مطلع شهر مارس الجاري، عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها، والتي استمرت حتى 28 مارس الجاري، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 25، والتي بدأت في 8 فبراير الماضي واستمرت حتى 28 فبراير، أسفرت عن إزالة 181 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى، منها 124 حالة مباني تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 41161 مترًا مربعًا ، و57 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 1578 فدانًا و16 سهما و 16 قيراطا.

وأكد محافظ الأقصر، استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والجهات المعنية لاستكمال المراحل التالية من الموجة 25 ، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة، ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية، واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي تعدٍ جديد.

كما وجه المسئولين بضرورة التصدي الحازم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، وعدم التهاون في هذا الملف تحقيقًا للصالح العام.

يذكر أن الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي استمرت من 8 حتى 28 فبراير 2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية اليوم 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس 2025، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 أبريل 2025

ويأتي تنفيذ هذه الموجات في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأراضي وحماية الرقعة الزراعية، وضمان تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظة.