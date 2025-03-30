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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وصول جثمان الأنبا باخوميوس إلى الكاتدرائية.. والبابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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استقبلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، اليوم، جثمان الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك لإقامة صلاة الجنازة عليه، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من القيادات الكنسية والشخصيات العامة.

وشهدت الصلاة مشاركة واسعة من قيادات الطوائف المسيحية، حيث حضر كل من: البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، المطران سامي فوزي، رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية في مصر، القس يشوع بخيث ، أمين عام مجلس كنائس مصر.
 وتوافد آلاف من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف الإيبارشيات للمشاركة في وداع شيخ المطارنة، الذي خدم الكنيسة سواء في إيبارشيته أو خلال فترة توليه منصب القائمقام البطريركي عقب رحيل البابا شنودة الثالث.

ومن المقرر أن يُنقل جثمان الأنبا باخوميوس عقب الصلاة إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث يُوارى الثرى وفقًا لوصيته، ليظل في المكان الذي أحبه وخدم فيه لسنوات طويلة.

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية المطران سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي جثمان الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية