مصرع طفل إثر اصطدامه بتروسيكل ببني سويف

لقي طفل مصرعه ، اليوم الأحد،بقرية ابو صير الملق التابعة لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف،إثر تصادمه بتروسيكل بالقرية .

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع طفل إثر اصطدامه بتروسيكل، بقرية ابو صير الملق التابعة لمركز ومدينة الواسطى، شمال المحافظة، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثه إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع"علاء.أ" طفل عمره عشر سنوات،وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي ،تحت تصرف جهات التحقيق، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار الانتهاء من تصاريح الدفن .