الشيف صلاح يلقى ربه وهو يجهز وجبات الإفطار في دمياط

لقي الشيف صلاح الجوربان شيف مطبخ في مؤسسة انهار الخير الخيرية في محافظة دمياط وفاته وهو صائم بعد أن توضأ لإداء صلاة الظهر ومن ثم قام بإعداد وجبات الإفطار التي يتم توزيعها على الصائمين حيث سادت حالة من الحزن لدى الأهالي وأعضاء المؤسسة الخيرية حيث ان الشيف صلاح كان مشهود له بحسن الخلق وعمل الخير والتعاون مع الجميع.

ومن جانبه قال محمود المسلمي رئيس مؤسسة انهار الخير الخيرية ان الشيف صلاح الجوربان شيف مطبخ رقم 2 حيث توفاه الله اثناء عمله فى تجهيز وجبات الصائمين للخيمه والمنازل وهو متوضئ وجاهز لصلاة الظهر وهو يعمل فى اطعام الصائمين والفقراء.

كما شارك في إعداد مائدة افطار ليلة القدر في دمياط الجديدة والتي شارك فيها اكثر من جهة وشملت افطار اكثر من ٦ الاف صائم صائم وحضرها الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وكانت أكبر مائدة شهدتها المحافظة لاإفطار أكثر من ٦٠٠٠ صائم، من الأيتام وحفظة القرآن الكريم وأهالي مدينة دمياط الجديدة.

واكد محافظ دمياط، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بتلك المبادرات الاجتماعية لأثرها الايجابى فى تنمية القيم الإيجابية، مشيدًا بجهود القائمين على مؤسسة أنهار الخير التى تعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعي لدعم المجتمع وإعلاء قيم التكافل بين المواطنين

ويقول أحد منظمي الإفطار، إنه تم تنظيم موائد طعام مرصوصة بعناية إلى جوار بعضها، ومن فوقها يستقر ما لذ وطاب من مأكولات ومشروبات، تسر الناظرين وتشبع الصائمين، وتنشر المحبة.

كما قام متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة دمياط مرتدين الزي الأحمر بتوزيع وجبات الخير على الأهالي في محافظة دمياط، وفي المساكن الشعبية والمناطق الأكثر احتياجًا في دمياط خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم طهي الوجبات داخل مطبخ جمعية الهلال الأحمر بدمياط وتوزيعها على الأسر المحتاجة بمشاركة العشرات من الشباب والفتيات المتطوعين لذلك العمل في محافظة دمياط اليوم.