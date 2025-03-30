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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الأساقفة يدعو للصلاة من أجل شعب ميانمار

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صورة
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رفع رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلواته من أجل شعب ميانمار الذي يمر بأزمة إنسانية صعبة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، متسببًا في فقدان آلاف الأرواح ودمار هائل في المدن والمنازل.

ويؤكد أن الكنيسة الأسقفية، برسالتها القائمة على المحبة والسلام، تشعر بمسؤوليتها الروحية تجاه المتألمين، داعيًا الجميع إلى التضامن معهم في هذه اللحظات العصيبة.

ويرفع رئيس الأساقفة صلواته من أجل شعب ميانمار، في الكنيسة الأسقفية بمصر، سائلًا الله أن يفيض عليهم بالتعزية والقوة في محنتهم، وأن يملأ قلوبهم بالسلام والرجاء رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها.

ويناشد رئيس الأساقفة جميع الكنائس الأسقفية في إقليم الإسكندرية وإبروشية مصر أن ترفع الصلوات خلال خدمات الأحد، سألين الله أن يشفي المصابين، ويعزي القلوب المتألمة، ويمنح شعب ميانمار القوة والرجاء وسط هذه المحنة.

ويؤكد رئيس الأساقفة على أهمية أن يكون المؤمنون مصدر دعم وسند لإخوتهم المتضررين، مقدمين كل ما يستطيعون من محبة وعون في مواجهة هذه الأزمة.

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ميانمار إقليم الإسكندرية وإبروشية مصر