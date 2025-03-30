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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أزهري الفيوم يكرم 135 من حفظة القرآن

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرمت إدارة الرواق الأزهرى بمحافظة الفيوم، حفظه القرآن الكريم والمتميزين على مستوى المحافظة تحت إشراف الدكتورعبد المنعم فؤاد، المشرف العام علي الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتورهاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف وبحضور رئيس الادارة المركزية لمنطقة الفيوم الازهرية الشيخ محمود حسانين، وكيل الوزارة بالأزهر ومدير إدارة الاروقة الازهرية بالفيوم الدكتور ايمن محمد رجب ، والشيح احمد سنجق، إدارة الجامع الازهر وعدد من علماء الأزهر، والمنسقين العلميين والإداريين بإدرة الرواق الازهرى بالفيوم .

وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وفي إطار التشجيع المستمر للطلاب الذين يدرسون بالأروقة الأزهرية بالفيوم  

وتم تكريم 135 من الحافظين والمتميزين على مستوى المحافظة بجوائز مالية.

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