خالد جلال: التحدي تأهل إلى دور الـ16 بكأس ليبيا بأداء ونتيجة مستحقة

واصل خالد جلال المدير الفنى لفريق التحدي الليبي تقديم عروضه المميزة في الدوري الليبي ونجح فى الفوز على المنار بثنائية نظيفة والتأهل الى دور الـ16 من بطولة كأس ليبيا 2025.

وقال خالد جلال في تصريحات خاصة عقب الفوز على المنار: تأهل مستحق على فريق محترم ومدير فنى متميز موجها الشكر لجميع اللاعبين على الأداء المتميز والروح القتالية العالية والسيطرة على الكرة معظم أوقات المباراة وكان هناك تركيز كبير على مرمى المنافس ولدينا ثلاثة مباريات متتالية فى الدورى الليبى تحتاج جهدا وعملا كبيرا.

وتوجه جلال بالشكر الى مجلس إدارة نادى التحدي برئاسة المهندس نجيب الورفلي على التعامل الاحترافى والمتميز والدعم الكبير للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويقدم خالد جلال مسيرة مميزة مع فريق التحدي منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق في بداية الموسم الحالي ونجح فى تحقيق نتائج جيدة وضعت الفريق فى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط فقط خلف ناديا الأخضر والنصر المتصدر لأول مرة منذ سنوات.

وتلقى خالد جلال عروضا قوية من أندية ليبية يدرسها حالياً لاختيار أفضل عرض تدريبي في الموسم الجديد.