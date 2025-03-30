ads
الأحد 30 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد جلال: التحدي تأهل إلى دور الـ16 بكأس ليبيا بأداء ونتيجة مستحقة

خالد جلال المدير
خالد جلال المدير الفني لفريق التحدي الليبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل خالد جلال المدير الفنى لفريق التحدي الليبي تقديم عروضه المميزة في الدوري الليبي ونجح فى الفوز على المنار  بثنائية نظيفة والتأهل الى دور الـ16 من بطولة كأس ليبيا 2025.
وقال خالد جلال في تصريحات خاصة عقب الفوز على المنار: تأهل مستحق على فريق محترم ومدير فنى متميز موجها الشكر لجميع اللاعبين على الأداء المتميز والروح القتالية العالية والسيطرة على الكرة معظم أوقات المباراة وكان هناك تركيز كبير على مرمى المنافس ولدينا ثلاثة مباريات متتالية فى الدورى الليبى تحتاج جهدا وعملا كبيرا.

وتوجه جلال  بالشكر الى مجلس إدارة نادى التحدي برئاسة المهندس نجيب الورفلي على التعامل الاحترافى والمتميز والدعم الكبير للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الماضية.
ويقدم خالد جلال مسيرة مميزة مع فريق التحدي منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق في بداية الموسم الحالي ونجح فى تحقيق نتائج جيدة وضعت الفريق فى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط فقط خلف ناديا الأخضر والنصر المتصدر لأول مرة منذ سنوات.
وتلقى خالد جلال عروضا قوية من أندية ليبية يدرسها حالياً لاختيار أفضل عرض تدريبي في الموسم الجديد.

خالد جلال نادي التحدي الليبي كأس ليبيا الدوري الليبي الممتاز