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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد  11 سفينة ، بينما غادر عدد 11 سفينة  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19945 طن تشمل : 10548 طن يوريا 3730 طن كلينكر و 3376 طن بودرة جبس و 2291 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35355 طن تشمل : 2079 طن خردة و 4532 طن زيت طعام و 600 طن فول و 443 طن خشب زان و 7150 طن ذرة و 10800 طن فول صويا و 550 طن حديد و 342 طن ابلاكاش و 8859 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134825 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56072 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1257 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1036 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (  OLYMPOS SEAWAYS )  التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 21 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 25 تريلا فارغة و مملوءة و 40 مافي مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 572 طن ، كما قامت بتحميل عدد 24 حاوية و عدد 46 تريلا و 6 مافي مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ملابس و منسوجات وقطع غيار ضفائر سيارات و أواني زجاجية  بإجمالي وزن 1322 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – بولندا – المجر – اسبانيا.

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء   دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE -  ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا  رادك ماجرسكى  مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر  ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .

24 ساعة البضائع العامة الحبوب والغلال السفن والحاويات بميناء دمياط