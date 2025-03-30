الملتقيات الفكرية للواعظات تزين مساجد الفيوم خلال شهر رمضان

شهدت مساجد الفيوم خلال شهر رمضان المبارك تنظيم الملتقيات الفكرية للواعظات يوميًا بعد صلاة الظهر، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا وإقبالًا كثيفًا من السيدات في مختلف مساجد المحافظة،في أجواء روحانية وإيمانية مميزة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لتعزيز الدور الدعوي للواعظات، وتنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الشيخ سلامة عبد الرازق، وبإشراف من الدكتور محمود الشيمي، وكيل المديرية،وقيادات المديرية

وقد شاركت في هذه الملتقيات واعظات وزارة الأوقاف المصرية وواعظات الأزهر الشريف المعتمدات بالفيوم، حيث بلغ عدد المشارِكات في بعض المساجد الكبرى – وعلى رأسها مسجد دار الرماد بالفيوم 60 واعظة، قدّمن خلالها موضوعات دعوية وتوعوية تمس واقع الأسرة المسلمة وتلبي احتياجات المجتمع، لا سيما في الشهر الفضيل .

موضوعات الملتقيات خلال النصف الأول من رمضان تناولت:

• فضائل الصيام

• اغتنام مواسم الطاعات والخيرات

• رخص الحامل والمرضع في رمضان

• ذكر الله وأثره في تقوية الإيمان

• الدعاء وآدابه

• حرمة التبذير والإنفاق في غير ضرورة

• عناية الإسلام بالمرأة أماً وأختاً وبنتاً وزوجة

وفي الأسبوع الثاني:

• الحقوق المتبادلة بين الزوجين وأهمية الحفاظ على الأسرة

• رعاية الأبناء وحسن تربيتهم

• مخاطر التفكك الأسري

• البشاشة وطلاقة الوجه كخلق إسلامي

• النظافة والطهارة كسلوك يومي وعبادة

• نعمة الماء وضرورة الحفاظ عليها

• الإحسان إلى الأهل

• الإحسان إلى اليتامى

وفي النصف الثاني من رمضان (من 17 إلى 29 رمضان)، واصلت الواعظات تقديم موضوعات ثرية ومتنوعة، من أبرزها:

• آداب التعامل مع الجيران

• دروس وعِبر من يوم بدر

• خلق الأمانة وأثره على الفرد والمجتمع

• المسلم من سلم الناس من لسانه ويده

• فضائل وأعمال العشر الأواخر من رمضان

• فضل قيام الليل

• مخاطر استباحة المال العام والحق العام

• مخاطر الطلاق والفرقة بين الزوجين

• “وقولوا للناس حسنا”

• آداب الطريق

• ليلة القدر وأحكامها وفضلها

• صدقة الفطر

• التكافل المجتمعي كمفتاح من مفاتيح الفرج

• حسن الخاتمة

وشهدت هذه اللقاءات حضورًا نسائيًا كبيرًا في جميع مساجد المحافظة ، حيث حرصت السيدات على المتابعة اليومية للملتقيات، والتفاعل مع ما تقدمه الواعظات من دروس وإرشادات دعوية تتسم بالاعتدال والفكر الوسطي.

وتؤكد مديرية أوقاف الفيوم أن هذه الفعاليات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتمكين الواعظات من أداء دورهن في التوعية الدينية والتثقيف المجتمعي، وتستهدف نشر القيم الأخلاقية وتعزيز الوعي الأسري والتماسك المجتمعي، لا سيما في شهر رمضان، الذي يعد موسمًا خصبًا للطاعات والتزكية والإصلاح.

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