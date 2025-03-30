كيفية صلاة عيد الفطر؟.. خطوات وأحكام تُضفي بهجة العيد| فيديو

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة عيد الفطر تتكون من ركعتين، تؤدى كباقي الصلوات في سننها وأركانها.

يستحب للمصلي العودة إلى منزله من طريق آخر غير الذي ذهب منه، اقتداءً بسنّة النبي ﷺ، استنادًا إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه البخاري.

في الركعة الأولى: يكبر الإمام 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ القرآن جهرًا ويتم الركعة ويسجد.

في الركعة الثانية: يكبر الإمام 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ القرآن، ويكمل الركعة بالتشهد والتسليم.

تعد صلاة العيد سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، ويستحب أداؤها جماعة في المساجد أو الساحات المفتوحة، وتصلى بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح (أي بعد حوالي 15-20 دقيقة من الشروق) وتمتد حتى زوال الشمس (الظهر).

من فاتته صلاة العيد يمكنه صلاتها منفردًا في المنزل بدون خطبة، وذلك وفقًا لرأي بعض الفقهاء، يستحب ترديد التكبيرات بصيغة:

"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد."

تلقى خطبة بعد صلاة العيد، لكن الاستماع إليها ليس واجبًا، بل مستحب، ومن سنن العيد أيضً إظهار الفرح والتزين ولبس أفضل الثياب والاغتسال قبل الخروج للصلاة.

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