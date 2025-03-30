شاب يقتل زوجته ويلقي جثتها في مصرف بإيتاى البارود

أقدم شاب علي قتل زوجته بعد التعدي عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بإحدي قري مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بعثور الأهالى على جثة عايده جمعه مختار (26 عامًا)، ربة منزل وتقيم قرية معنيا دائرة مركز إيتاى البارود، بالإنتقال والفحص وسؤال أهلية المجنى عليها أتهموا زوج المجنى عليها بخنقها وإلقاء الجثة فى مياه العثور عليها

وأضافت التحريات بوجود خلافات سابقة بينهما، حيث تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم واحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك وتكليف المباحث بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.