مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد مستشفى إيزيس والكرنك استعدادًا لعيد الفطر

أجرى الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية داخل مستشفى إيزيس التخصصي ومستشفى الكرنك الدولي، وذلك للأطمئنان على جاهزيتهما أستعدادًا للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

جولة مدير الرعاية

وشمل المرور الميداني بمستشفى إيزيس التخصصي، تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى به، وبخاصة أقسام الطوارئ وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال والمخزون الاستراتيجي لهم، كما تم التأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتأمين جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال فترة الأعياد.

مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد مستشفى الكرنك الدولي

كما شمل المرور الميداني بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، تفقد عدد من الأقسام المختلفة بالمستشفى منها الحضانات والرعاية المركزة والداخلي والطوارئ، للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بها بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمرور الميداني المكثف على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل للاطمئنان على سير العمل والتأكد من استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

جولة مستشفى الكرنك (2)

جولة مستشفى الكرنك (1)

جولة مستشفى الكرنك (11)

جولة مستشفى الكرنك (10)

جولة مستشفى الكرنك (9)

جولة مستشفى الكرنك (8)

جولة مستشفى الكرنك (7)

جولة مستشفى الكرنك (6)

جولة مستشفى الكرنك (5)

جولة مستشفى الكرنك (4)

جولة مستشفى الكرنك (3)

جولة مستشفى إيزيس (7)

جولة مستشفى إيزيس (6)

جولة مستشفى إيزيس (5)

جولة مستشفى إيزيس (4)

جولة مستشفى إيزيس (3)

جولة مستشفى إيزيس (2)

جولة مستشفى إيزيس (1)