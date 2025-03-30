الرعاية الصحية: غرف طوارئ للاستجابة السريعة خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي للهيئة والفروع على مدار الساعة، لضمان الجاهزية الكاملة والاستجابة السريعة لأي حالات طارئة، بالتنسيق الكامل مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة والسكان، غرف الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وهيئة الإسعاف المصرية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي على استمرار الجولات الميدانية المكثفة للقيادات والفرق الإشرافية بالهيئة لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، والاطمئنان على استعداد الفرق الطبية لاستقبال جميع الحالات الطارئة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية خلال فترة العيد.

وأضاف رئيس الهيئة أن جميع المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس) في حالة استعداد كامل، مع تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع للتدخل الفوري عند الحاجة.

كما أكد على تعزيز التنسيق بين أفرع الهيئة بالمحافظات لضمان الدعم الفوري عند الحاجة، مع تكثيف تواجد فرق رضاء المنتفعين للخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية، والتأكد من تغطية احتياجات المرضى والمنتفعين بكفاءة وجودة عالية.

ويؤكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في جهودها لضمان تقديم خدمات طبية متميزة خلال فترة العيد، وأنها تعمل وفق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتوفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير.

وتشمل خطة التأمين الطبي التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال فترة العيد رفع درجة الاستعداد في 305 منشآت صحية، منها 38 مستشفى و267 مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس"، مع ضمان جاهزية الفرق الطبية وفرق الانتشار السريع وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين خلال الاحتفالات.

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