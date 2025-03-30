القومي للمرأة يشيد بنجاح "مطبخ المصرية" للعام الثالث على التوالي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وعضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير لشركاء النجاح، مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف، على تعاونهما ودعمهما للمبادرة المجتمعية "مطبخ المصرية بايد بناتها" لهذا العام، والتي تواصل نجاحها للعام الثالث على التوالي في تدريب السيدات على اعداد الولائم على يد الطهاة، وتوزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك فى جميع محافظات الجمهورية.

وأشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالجهود الكبيرة المبذولة في المبادرة، مؤكدةً أن "مطبخ المصرية بايد بناتها" يعد نموذجًا رائدًا في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يتيح للنساء التدريب على إعداد الولائم على أيدى طهاة ليصبحن طاهيات محترفات، ويتبح فرصاً لهن للعمل والإنتاج مما يسهم في تحسين مستوى معيشة أسرهن، إلى جانب دوره الحيوي في خدمة المجتمع مشيرة إلى أن "مطبخ المصرية بايد بناتها" مبادرة ملهمة لتمكين المرأة.

وثمنت رئيسة المجلس التعاون المثمر هذا العام بين المجلس ووزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المطبخ، مؤكدة أن استمرار هذه المبادرة يعكس تكاتف الجهود لخدمة المجتمع ودعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

كما توجهت رئيسة المجلس بخالص والتقدير الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه المبادرة الإنسانية والمجتمعية الهامة، متمنية مزيداً من التعاون من أجل دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.