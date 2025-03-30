ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة إلى 5 شهداء

استُشهد 5 مواطنين، بينهم سيدة، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن شهيدا ارتقى في قصف الاحتلال منزلا في بلدة شوكة شرق مدينة رفح، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين جراء قصف مسيّرة تجمعا للمواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

كما استشهدت سيدة وأصيب آخر، في قصف طائرة مسيّرة تجمعا للمواطنين في بيت لاهيا شمال القطاع.

ومنذ فجر اليوم، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، استُشهد 22 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال أنحاءً متفرقة في قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، فقد ارتفعت حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 50 ألفا و277 شهيدا، والإصابات إلى 114 ألفا و95 جريحا، منذ 7 أكتوبر 2023.

