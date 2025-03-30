استشارى تغذية علاجية: تناول الشاى باللبن مع الكعك يسبب اضطرابات بالمعدة

قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الشاي باللبن مع الكعك صباح يوم العيد يُعتبر من العادات التقليدية لدى الكثيرين، ولكنه قد يسبب اضطرابات في المعدة، خاصة بعد فترة الصيام في رمضان.

ونصحت الصيرفي، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأنه من الأفضل تناول شيء بسيط في البداية، مثل القليل من المكسرات أو بيضة مسلوقة، قبل تناول الكعك لتجنب ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، خاصة لمرضى السكري.



وأشارت استشاري التغذية العلاجية إلى أن تناول القهوة على معدة فارغة عادة سيئة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكورتيزون في الجسم بشكل مفاجئ، ما قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة، موصيةً بتناول القهوة بعد وجبة الفطور وليس قبلها، حتى لا تؤثر سلبًا على المعدة.

وأكدت استشاري التغذية العلاجية ضرورة تقسيم استهلاك الكعك والحلويات على مدار اليوم بدلًا من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، وذلك لتقليل التأثير السلبي على الجهاز الهضمي ومستوى السكر في الدم، موضحة أن اختيار الكعك الصغير الحجم بدلًا من الكبير قد يعطي إحساسًا بالشبع دون استهلاك سعرات حرارية زائدة.