معهد فلسطين للأمن القومى: نتنياهو يعتقد أن الضغط العسكرى على حماس أفضل طريقة

علّق مدير معهد فلسطين للأمن القومي، اللواء حابس الشروف، على تصريحات إسرائيل بأنها ستستمر بالضغط على حركة حماس، حيث قالت إن الحل الوحيد للإفراج عن المحتجزين هو الضغط العسكري.

وقال، في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية" من رام الله، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أراد فرض أمر واقع جديد على الأرض من أجل التفاوض عليه في المستقبل.

وأضاف أن نتنياهو يريد الضغط العسكري، وهو من وجهة نظره أفضل طريقة للضغط على حماس من أجل قبول التفاوض، حسب خطة ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وأشار إلى أن نتنياهو أيضا يقصد بالضغط العسكري رسالة أخرى لحماس؛ بأن المستهدف ليس فقط العسكريين بل كافة المسئولين المدنيين في قطاع غزة.