دشن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مبادرة "حكاية شارع"، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، وتهدف المبادرة إلى إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع البورسعيدي، وإبراز حكايات الشوارع وأسباب تسميتها، والتعريف بالشخصيات الهامة والأعلام التي أُطلقت أسماؤهم على بعض الشوارع.

لإحياء الذاكرة القومية.. رئيس مدينة بورفؤاد يدشن مبادرة "حكاية شارع"

وأشاد رئيس مدينة بورفؤاد بمبادرة "حكاية شارع، مقدمًا الشكر إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على تنفيذ المبادرة.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن هذا المشروع يهدف لإحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصرى من خلال معرفة الأجيال الحالية بتاريخنا، حيث أن معظم الشوارع تحمل أسماء لأعلام شخصية فى مجالات مختلفة، والتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من تاريخنا القومي، مما دفع مسؤلي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلى إيجاد طريقة مبسطة لتعريف المجتمع بأصحاب مسميات هذه الشوراع، بهدف تعزيز الوعى القومى للأجيال القادمة.

رافقه خلال تدشين المبادرة كل من: المهندسة رانيا منير، مديرة الإدارة الهندسية، والمهندسة مها ابراهيم، وكيلة الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب، مديرة إدارة المشروعات.

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