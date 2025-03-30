مجزرة جديدة في غزة.. استشهاد 25 شخصًا بأول أيام العيد واستهداف النازحين بخان يونس

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من غزة، يوسف أبوكويك، إن عيد الفطر المبارك في قطاع غزة كسابقه، حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين.

وتابع، خلال تغطية حية، اليوم الأحد، أنه منذ فجر اليوم والاحتلال يرتكب مزيدًا من المجازر في مختلف المناطق وربما أكثرها في مدينة خان يونس جنوب القطاع وهى المدينة التي استشهد فيها 17 فلسطينيًا منذ ساعات الفجر جراء سلسلة من الغارات التي استهدفت خيامًا ومنازل للمدنيين في المنطقة الشرقية ووسط خان يونس.

وأوضح أن آخر تلك الغارات كان استهدافًا من قبل مسيرة إسرائيلية شرق مدينة رفح الفلسطينية، ما أدي لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، وقبيل ذلك بساعات أغارت أيضًا المقاتلات الإسرائيلية على منزل وسط خان يونس، ما أدي لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأشارإلى أن الاحتلال استهدف خيمة لأحد النازحين، ما أدى إلى استشهاد 6 أفراد من أسرة واحدة، وتم العثور على جثامين لأطفال كانوا يرتدون ملابس العيد، لذلك الاحتلال الإسرائيلي أحال أول أيام عيد الفطر السعيد إلى يوم دامٍ بامتياز مع استمرار القصف الذي طال المناطق الشرقية للقطاع والأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى.

وأكد ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية أول أيام عيد الفطر المبارك لـ25 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم على قطاع غزة بينهم 20 في خان يونس جنوب القطاع، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال يفرج عن 5 أسرى عبر معبر كرم أبوسالم جنوب شرق رفح الفلسطينية.