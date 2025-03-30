محافظ كفرالشيخ يعلن حالة الطوارئ بجميع المستشفيات

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لاستقبال جميع الحالات الطارئة بالمستشفيات، وتوفير الأدوية وخاصة الطوارئ، وكميات الدم الكافية، مكلفاً بالمتابعة الدورية، للمرور على المستشفيات والوحدات للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد، والاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات وجاهزيتها، بالإضافة إلي إلغاء جميع الإجازات للأطباء والأجهزة المعاونة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، ضرورة جاهزية قطاع الصحة باستعداد كافة المستشفيات والوحدات الصحية، كذا ضمان استعداد مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة والتواصل الدائم بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف الأزمات بالمحافظة والمديرية، وغرفة الإسعاف، وتواجد الأطباء وفريق التمريض وتوفير كافة المستلزمات الطبية لاستقبال الحالات الطارئة، مطالباً بتجهيز غرفة عمليات خاصة بكل مركز متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لاستقبال الشكاوى خلال فترة العيد لضمان سرعة حل هذه المشكلات، وبذل كل الجهد لتوفير الآمان الصحي للمواطنين.